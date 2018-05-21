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Ordu, dünya balının yüzde 1’ini üretiyor

Dünya bal üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada bulunan Türkiye’de en çok bal üreten il Ordu’da dünya balının yüzde 1’ini üretildiği açıklandı.

İHA | 21.05.2018 - 11:57..
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Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, FAO’nun 2014 yılı verilerine göre dünyada 143 ülkede 1 milyon 510 bin 568 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Bal küresel pazarının 2022 yılına kadar 2.4 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Konak, “2014 yılı itibarı ile Türkiye’nin üretimi 103 bin 525 tondur. 2016 yılında 16 bin 280 ton bal üretimi gerçekleştirilen Ordu’da 2017 yılı üretimi 16 bin 799 tondur. Bu durumda Türkiye’nin dünya üretimi içerisindeki payı yüzde 6.85 iken Ordu ilinin 2017 üretimi ile bu veriler karşılaştırıldığında dünya üretiminde bulunan 100 kg balın 1 kilogramı ilimizde üretilmektedir.” dedi.

Ordu, dünya balının yüzde 1’ini üretiyor

ORDU'DA 100 ÜLKEDEN FAZLA BAL ÜRETİLİYOR

İstatistiklere göre Ordu’da dünyadaki 100 ülkeden fazla bal üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 17 bin ton bal üretimi gerçekleştiren Ordu, dünya üretiminde 29’uncu sırada bulunan ve 11 bin 302 ton bal üreten Çek Cumhuriyeti’nden, 9 bin 592 ton bal üreten 30’uncu sıradaki Bulgaristan’dan, 9 bin 450 ton bal üreten 31’inci sıradaki Yeni Zelanda’dan, 9 bin 400 ton bal üreten 32’inci sıradaki İtalya’dan, 8 bin 700 ton bal üreten 33’üncü sıradaki Şili’den ve 8 bin ton bal üreten 34’üncü sıradaki Tayland’dan fazla bal üretiyor.

Ordu, dünya balının yüzde 1’ini üretiyor

Ordu’nun bal üretiminde geride bıraktığı ülkeler arasında Portekiz, Küba, Mısır, İngiltere, Avusturya, Cezayir, İsviçre, Sırbistan, Pakistan, Tunus, İsveç, İsrail, Japonya gibi ülkeler de bulunuyor.

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