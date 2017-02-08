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Ordu-Giresun Havalimanı 17'inci sırada yer aldı

Ordu-Giresun Havalimanı, yolcu sayısı bakımından 20'inci sıradan 17'inci sıraya çıktı.

08.02.2017 - 13:01
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  2. Emlak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Ocak 2017 ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ordu-Giresun Havalimanı 17'inci sırada yer aldı

Türkiye genelinde yüzde 1.7 oranında düşüş yaşanırken Ordu-Giresun Havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış sağladı. İstatistiklere göre 2016 yılında taşınan yolcu sayısı ile Türkiye'de kullanılan havalimanları içerisinde 20. sırada yer alan Ordu-Giresun Havalimanı, Ocak ayı sonu rakamlarına göre 17. sıraya yükseldi.

HAVALİMANI 66 BİN YOLCU AĞIRLADI

Ocak 2017 döneminde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2 bin 826'sı yurt dışı olmak üzere toplam 66 bin 134 yolcu yararlandı. Geçen yıl aynı dönemde 50 bin 807 yolcuya hizmet verilmişti. Geçen yıl Ocak ayında 382 sefer düzenlenirken bu yıl aynı döneminde sefer sayısı 524 olarak gerçekleşti.

Ordu-Giresun Havalimanı 17'inci sırada yer aldı

1 MART'TA YENİ SEFERLER BAŞLIYOR

Ordu Giresun Havalimanında 1 Mart tarihinden itibaren yeni seferler başlıyor. Samsun-Çarşamba Havalimanının 3 ay süreyle kapatılacak olması nedeniyle THY ve diğer havayolları ek seferlere başlayacak.

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