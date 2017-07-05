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Ordu Valisi görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı. Yavuz, Muş Valisi olarak görev yapıyordu.

05.07.2017 - 11:55
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Valilik önünde Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Turgut Subaşı, Ekrem Ballı, Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, valilik çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz'a çiçek takdim edildi.

MUŞ'TAN ORDU'YA

Polis mangasını da selamlayan Yavuz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapısı Muş'tan Karadeniz'in incisi Ordu'ya atanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ordu Valisi görevine başladı

VALİ DEVLETİ TEMSİL EDER

Ordu Valiliği'ne atanması nedeniyle kendisini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kabine üyelerine teşekkür eden Yavuz, "Valiler, ilde devleti ve hükümeti, ayrı ayrı her bakanı temsil eder. Bu sıfatla ilde devlet kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlar." dedi.

Ordu'nun tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şehrimizin var olan potansiyelini ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesinden hareketle, katılımcı bir anlayışla yönetmek arzusu içindeyim. İstişareye önem verirken sonuç odaklı bir yönetim anlayışını da gerçekleştirmek için herkesten katkı bekliyorum." diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

"Hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygı düsturumuz olacaktır." diyen Yavuz, şöyle devam etti: "FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürütme konusunda kararlıyız. Ayrıca toplumun dezavantajlı gruplarını oluşturan yaşlı, engelli ve yoksul kesimler ile şehitlerimizin aziz emanetleri, aileleri ve kahraman gazilerimizle her fırsatta birlikte olmaya ve sorunlarını çözmeye itina göstereceğiz."

Görevi devraldığı Vali İrfan Balkanlıoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini bildiren Yavuz, devam eden projelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ordu Valisi görevine başladı

 











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