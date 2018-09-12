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Ordu’da 30 tarihi ev restore ediliyor

Ordu Taşbaşı Mahallesi'nde evler yeniden yapılandırılıyor.

İHA | 12.09.2018 - 15:13..
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Ordu'da otantik mimarinin hakim olduğu evlerin bulunduğu Taşbaşı Mahallesi'nde 30 tarihi ev restore edilecek.

Ordu’da 30 tarihi ev restore ediliyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Osmanlı, Rum ve ermeni mimarisiyle inşa edilen ve otantik bir özellik taşıyan 30 tarihi evin bütün tarihi özellikleriyle günümüze ve geleceğe kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon için çalışmalar başladı.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 30 tarihi evin restorasyonu için ihaleyi alan firmaya yer teslimini yaptı. Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, otantik mimarisi yansıtan tarihi evlerin bulunduğu Taşbaşı Mahallesi'nde daha önce 13 evin restore edildiğini kaydetti.

Ordu’da 30 tarihi ev restore ediliyor

YER TESLİMİ YAPILDI

Bu mahallede halen günümüze kadar gelmiş ancak zamana direnen diğer tarihi evlerin de geleceğe kazandırılması amacıyla çalışma yapıldığını belirten Toparlak, "Bu mahallenin Sıtkı Can Caddesi ve ona bağlı sokaklarında bulunan 30 tarihi evin restorasyon projesi Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylandı. İhaleyi alan firmaya yer teslimini yaptık. Çalışma kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda sağlıklaştırılarak tarihi özellik kazandırılacak.” dedi.

Ordu’da 30 tarihi ev restore ediliyor

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