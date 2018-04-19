Ordu'da 300 yıllık değirmen kurtarıldı

Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Armutkolu Yaylası’nda bulunan 300 yıllık Tıngırın Değirmeni, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın talimatıyla restore edilerek yeniden tarihe kazandırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sayıları günden güne azalsa da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde rastlanan çalışır haldeki su değirmenlerinden biri de Mesudiye Armutkolu Yaylası’nda bulunuyor. 300 yıllık tarihiyle zamana yenik düşen, Ordu Büyükşehir Belediyesinin restore etmesinin ardından yeniden hizmete giren Tıngırın Değirmeni, geçen yıllara ve gelişen teknolojiye rağmen çalışmaya devam ediyor.

"HEPSİ BİRER TARİH HAZİNESİ"

Mesudiye Armutkolu Yaylası’nda restore edilen Tıngırın Değirmeni’nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, suyla çalışan taş değirmeni yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"TARİHİ YAPIYI YOK OLMAKTAN KURTARDIK MUTLUYUZ"

Ordu’da tarihi özelliği bulunan birçok kültürel yapıyı restore ederek, yok olmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Tıngırın Değirmeni benimde çocukluk zamanımda bildiğim tarihi ve bölge halkı için güzel anıları olan bir değirmendi. Bu bölgedeki Ulubey Yaylaları dahil bir çok yaylaya hizmet verdi. Bölgede Tıngır Mehmet’in Değirmeni olarak bilinen bu tarihi değerimiz, zamanla bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuş ve atıl haldeydi. Hem aslına uygun, hem de günümüze uygun olarak restore ettik. Böyle tarihi bir yapıyı yok olmaktan kurtardığımız için mutluyuz.” dedi.