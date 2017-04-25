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Ordu'da FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

25.04.2017 - 23:19
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve FETÖ'nün eski kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme heyeti 1 şüpheliyi serbest bıraktı, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.

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