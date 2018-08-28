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Ordu'da fındıklar sahile vurmaya devam ediyor

Ordu'da yaşanan sel felaketinin etkileri hala sürüyor. 1,5 ton fındık dün yeniden denize aktı.

İHA | 28.08.2018 - 13:13..
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin harmanlarından denize akan fındık, sahile vurmaya devam ediyor. Ordu'da 8 Ağustos’ta yaşanan sel afetinde denize akan fındıkları deniz geri veriyor.

Ordu'da fındıklar sahile vurmaya devam ediyor

KIYIYA FINDIK VURDU

Fatsa’nın Dolunay Mahallesi'nde kıyıya tane halde çok sayıda fındık vurdu. Bazı üreteciler sahile giderek kıyıya vuran fındıkları topluyor.

Ordu'da fındıklar sahile vurmaya devam ediyor İZLE

Ordu'da fındıklar sahile vurmaya devam ediyor

1,5 TON FINDIK DENİZE AKTI

Yaklaşık 1,5 ton fındığının harmandan sel ile birlikte denize aktığını söyleyen üretici Taner Kurt, “Tüm emeğimiz denize gitti ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yağmur bir anda başladı. Fındığımızın harmana seriliydi, kurtarmaya çalıştık fakat dışarı bile çıkamadık. Gözlerimizin önünde su ile birlikte fındığımız aktı gitti. Deniz fındığımızı geri vermeye başladı. Gerçekten çok mağdur olduk. Yetkililerden bizlere sahip çıkılmasını, üreticilerin yanında olmalarını talep ediyorum. Bütün yılın emeği denize gitti, sahilde karaya vurduğunu görünce de çok üzüldüm.” dedi.

Ordu'da fındıklar sahile vurmaya devam ediyor

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