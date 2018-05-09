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Ordu’da konut ve kira fiyatları uçtu

Ordu’da konut satış fiyatı ve konut kira fiyatları tavan yaptı.

DHA | 09.05.2018 - 16:10..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 742 bin 341 nüfusa sahip Ordu'da,  konut yapımı hızlı bir şekilde sürerken, fiyatlar da katlanarak artıyor. Kent merkezinde kiralık daire bulmakta güçlük çekilirken, il dışından konut yatırımcıları da kentte yeni konut projeleri gerçekleştiriyor.

200 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kent merkezinde yeni yapılan daire fiyatları, özellikleri ve mevkiye göre 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkarken, en lüks  daire fiyatları ise 750 bin liradan 1.5 milyon liraya kadar yükseliyor. Daire kira fiyatları ise 500 TL ile bin lira arasında değişiyor.

Ordu’da konut ve kira fiyatları uçtu

"ORDU - GİRESUN HAVALİMANI İYİ BİR İVME KAZANDIRDI"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, bu yıl fiyatların geçen yıllara göre daha da yükseldiğini belirterek, kente yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kentte yapılan yeni konutların satıldığını, bu nedenle kiralık konut ihtiyacının daha fazla ortaya çıktığını anlatan Uğur Yüce, “Son yıllarda önemli gelişme yaşadık, ilimize yapılan Ordu-Giresun Havalimanı iyi bir ivme kazandırdı. İlimizi cazibe merkezi haline getirdi. Havalimanı ulaşımı yakınlaştırdı. Havalimanından dolayı turistlerin çoğalması, üniversitede öğrenci sayısının ve ailelerinin çoğalması kiraları yükseltmiş oldu. Konuttaki açığı ortaya çıkarmış oldu. Her ne kadar konut yapılsa bile yeterli değil. Yapılan yeni konutlar satılığa hitap ettiği için, kiralık fazla olmadığından kiralık daire fiyatları yükseldi. İlimizdeki yatırımcılar yaptıkları konutları kiralık değil, satılık yaptı. Yapılan daireler satılıyor. Şehir merkezinde ise artık konut yapacak yer kalmadı. İlde daire ihtiyacı olduğundan dolayı kiralar yüksek. 3+1 iyi kiralık daire bugün bin liranın üzerinde. Eski daireler 400 lira ile 600 lira arasında. Kentsel dönüşüm ve yeni imar planı, yeni bulvarlar artık şart oldu” dedi.

Ordu’da konut ve kira fiyatları uçtu

ARAPLAR KONUT SATIN ALIP KİRALIYOR

Daha önceki yıllarda Arap turistlerin, Fatsa ve Ünye’de yoğun olarak konut satın alıp kiraladığını, artık merkez ilçe olan Altınordu’ya da yöneldiğini belirterek, bu hareketliliğin ilerleyen dönemlerde daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Uğur Yüce, “Arap turistler de ilimize gelmeye devam ediyor. Arap turistlerden bazıları mülk satın aldı, bazı turistler artık kiralık daire tercih ediyor. Arap turistler Altınordu’ya ilk gelmeye başladıkları yıllarda ilgi gösteriyordu fakat Fatsa ve Ünye’ye yöneldi. Şimdi ise tekrar Altınordu’ya ilgi var” diye konuştu.

Tapu kadastro kayıtlarına göre ise Ordu’da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapılırken, bunun 39’unun Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi.

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