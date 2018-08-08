Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde çıkan araç yangınının ardından trafik kazası yaşandı.

ÖNCE YANGIN SONRA KAZA

Olay, Ordu-Fatsa istikameti tünel çıkışında C.Y. idaresindeki 52 AH 861 plakalı kamyonetin elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Bunun üzerine iddiaya göre, yangından dolayı da 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Ordu'da selin ardından zincirleme trafik kazası VİDEO



BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 acil servis ekipleriyle polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen araçtaki alevleri söndürdü. Yaralanan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Öte yandan, aracın yanma görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



