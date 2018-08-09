Ordu'daki felakette son durum

Karayolları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde gece boyunca çalıştı.

KORKULUKLAR SÖKÜLDÜ

Ekipler, köprü korkuluklarını sökme işlemi gerçekleştirdi.

TRAFİK AKIŞI

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Köprüden büyük kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Cevizdere Köprüsü yıkıldı VİDEO

HAVA DURUMUNA GÖRE HAREKET

Hava durumuna göre köprünün hemen kaldırılarak yenisinin yapılaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da meydana gelen sel sonrası Ünye ilçesindeki yıkılan köprüde incelemelerde bulundu. Oktay, daha sonra açıklama yaptı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti: "Kapasitenin çok üzerinde yağış olması kaynaklı bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldıkları yerden kurtarılmış durumda. Yine tekstil fabrikasında 165 çalışanımız vardı. İlgili birimlerimizin, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, Valiliğimiz, AFAD, 112 Acil başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimizin canla başla çalışmasıyla bu arkadaşlarımız tahliye edilmiş durumda. Yine mevsimlik işçilerimiz vardı. Aynı şekilde onlarla ilgili de her türlü tahliye işlemleri tamamlandı. Tüm bu olaylar içerisinde bizi sevindiren olay herhangi bir can kaybımızın olmaması."

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