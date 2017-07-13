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Organları 2 kişiye umut oldu

Samsun'da boğulma tehlikesi sonrası beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Onur Sağın'ın organları 2 kişiye umut oldu.

13.07.2017 - 09:36
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Samsun'da yaşayan Onur Sarğın, geçen 9 Temmuz pazar günü Atakum İlçesi'nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Sarğın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Onur Sarğın'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Organları 2 kişiye umut oldu

ORGANLARI UMUT OLDU

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü personelinin görüştüğü ailesi Sarğın'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine yapılan operasyonla böbrekleri alındı. Böbreklerin Samsun'da organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. Samsun Organ ve Doku Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu, acılı aileye göstermiş oldukları büyük fedakarlık ve erdemli davranış için teşekkür ettiklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 2 hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı" dedi.

Onur Sarğın'ın 6 aylık evli ve eşinin de hamile olduğunu kaydedildi.

Organları 2 kişiye umut oldu

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