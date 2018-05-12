Orgeneral Akar Anneler Günü'nü kutladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin, toplumun ve aile müessesesinin temel taşı olduğunu bildirdi.

"Bizleri millet yapan, kültürel değerlerimizin yaşatılmasında önemli roller üstlenen, zorluklara göğüs gererek ailesi ve çocukları için ömrünü vakfeden saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum." ifadelerini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"İLK ÖĞRETMENİMİZ ANNELERİMİZ"

"Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizlerden sevgisini, emeğini eksik etmeyen, iyi ve kötü günlerimizde daima yanımızda bulunan merhametli, şefkatli ve fedakar annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Yorulmadan, yılmadan bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten hayattaki ilk öğretmenimiz annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil, her gününde sevgi, saygı ve minnet duygularıyla anmak ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hepimizin en önemli vazifesidir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin, olayların tanıklığıyla sabittir ki cidden yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve en ehemmiyetlisi, kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi." sözünü hatırlatan Akar, bu toprakları vatan yapan kahramanları yetiştiren yüksek fazilet sahibi anneleri daima hürmetle yad etmenin ve kıymetlerini bilmenin en önemli toplumsal değerlerden olduğunu belirtti.

"BİZLERE DESTEK OLAN ANNELERİMİZ..."

Bu anlamlı gün vesilesiyle bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitler ve vücutlarının bir parçasını vatan topraklarına emanet bırakan kahraman gazilerin metanet sahibi fedakar annelerine şükranlarını sunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şunları ifade etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere bizleri vatan, millet ve bayrak idealleri uğrunda yetiştiren, tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin, çocuklarımızın özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde büyük emek harcayan ve bizlere daima destek olan sevgili eşlerimiz ile annelik vasfını taşıyan kıymetli personelimizin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, çok kıymetli annelerimize sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde huzur dolu bir ömür diliyor, ebediyete intikal etmiş bütün annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."