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Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerimizin hesabının terör örgütünden sorulacağını belirtti.

AA | 16.03.2018 - 14:01..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." diye konuştu.

Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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