Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

1 Sigarayı bırakanlar için kilo kontrolü önerileri Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler sigarayı bıraktıktan sonra kilo almaya engel olacak önerilerde bulundu.

2 Formula 1 Grand Prix o günü hiç unutmadı Bir yanda yarış pistlerinin tozunu attıran James, diğer yanda onun bütün kariyerini sarsacak bir teknisyen; Niky Lauda.

3 Aykut Kocaman: Başakşehirli futbolcuların uykusu kaçsın Başakşehir maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Aykut Kocaman "Biz büyük takımız. Uykuları kaçacak birileri varsa onlar da Başakşehirli futbolcular olmalı" dedi.

4 Fatih Terim: Gomis'e gelen teklifleri ciddiye almayız Fatih Terim, Çin'den Gomis'e gelen tekliflerin sorulması üzerine, "Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Şu an için itibar edeceğimiz bir konu değil" dedi.

5 Alt-üst soy raporunun paylaşımı geçici olarak durduruldu Dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı, aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durduruldu.

6 Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi Alman lastik markasının Türkiye rahatsızlığı tanıtım videosunda ortaya çıktı. Marka, Türkiye'yi haritadan silerek siyasi mesaj vermeye çalıştı.