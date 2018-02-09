Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi.
UÇAK NADİR ÜLKELERDE VAR
Komutanların içinde bulunduğu Havadan İhbar Kontrol Uçağı dünyada nadir ülkelerde var. 500 kilometre karelik alanda hava ile kara arasındaki iletişimi kesintisiz sağlıyor.
Havadan İhbar Kontrol (HİK) Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapacak uçak, havada yaptığı yakıt ikmaliyle 20 saate kadar gökyüzünde kalabiliyor.