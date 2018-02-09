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Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 13:37..
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Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

akar

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi.

UÇAK NADİR ÜLKELERDE VAR

Komutanların içinde bulunduğu Havadan İhbar Kontrol Uçağı dünyada nadir ülkelerde var. 500 kilometre karelik alanda hava ile kara arasındaki iletişimi kesintisiz sağlıyor.

Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

Havadan İhbar Kontrol (HİK) Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapacak uçak, havada yaptığı yakıt ikmaliyle 20 saate kadar gökyüzünde kalabiliyor.

Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

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