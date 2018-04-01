Orgeneral Akar: Sadece teröristleri hedef alıyoruz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüzve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte, Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

OPERASYON ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Orgeneral Akar, denetlemeler esnasında; Zeytin Dalı Harekâtının kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

SİVİL KİŞİLER VE TARİHİ ESERLER HEDEF ALINMADI

Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu vurgulayan Akar, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekât kapsamında özellikle meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini söyledi.