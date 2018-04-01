taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Orgeneral Akar: Sadece teröristleri hedef alıyoruz

Orgeneral Akar, "Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor." dedi.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 20:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Orgeneral Akar: Sadece teröristleri hedef alıyoruz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüzve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte, Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

OPERASYON ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Orgeneral Akar, denetlemeler esnasında; Zeytin Dalı Harekâtının kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Orgeneral Akar: Sadece teröristleri hedef alıyoruz

SİVİL KİŞİLER VE TARİHİ ESERLER HEDEF ALINMADI

Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu vurgulayan Akar, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekât kapsamında özellikle meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

79
ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

53
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

76
Cumhurbaşkanı Hatay'da

Cumhurbaşkanı Hatay'da

323
Galatasaray evinde Trabzonspor'u yendi

Galatasaray evinde Trabzonspor'u yendi

149
Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

183
Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM