Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı Harekatı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu’nda, Zeytin Dalı Harekatı’na verilen destekten ötürü vatandaşlara ve başarılarından dolayı TSK mensuplarına teşekkür etmek amacıyla, askerlere hitaben konuştu.

“Vatanımız ve milletimiz için burada hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla elimizden gelen hür türlü gayreti göstermek suretiyle gerekli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz.” diyen Orgeneral Akar, Afrin Harekatı ile birlikte yoğun bir döneme girildiğini kaydetti.

Orgeneral Akar, konuşmasında şunları söyledi:

“Bir taraftan Afrin Harekatı’nın gerçekleştirilmesi, diğer taraftan da İdlip’te Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir.

"EN SON TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİYLE VAZİFERMİZ TAMAMLANACAK"

Biz bunları yaparken uluslararası hukuktan aldığımız güç ile uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa şartları çerçevesinde, meşru zeminlerde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Burada bizim hedefimiz teröristler. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak.

"HİÇBİR MASUMA ZARAR VERMEDEN BU FAALİYETLERİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Biz bu faaliyetleri başarı ile sonuçlandırdığımızda dileğimiz Suriyeli kardeşlerimizin rahat ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamaktır. Bu faaliyetleri yürütürken tarihimizden, kültürümüzden gelen bir anlayışla, kutsal değerlerimize uygun olarak, hiçbir masuma, hatta çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz.

Bugüne kadar bütün dünyaya örnek olacak düzeyde, başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık. Bu faaliyetleri yürütürken aziz milletimiz sevgisini ve güvenini esirgemedi, faaliyetlerimizi yakından takip etmek suretiyle elinden geldiğince bizlere katkı, destek sağladılar, moralimizi yükseltmek için her türlü faaliyeti gösterdiler.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte, milletimizin göz bebeği kahraman ordumuzun maddi ve manevi olarak daima yanında olduğunu gösterdi.

Milletimizin, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için kurulmuş olan TSK Dayanışma Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı ile milli harp sanayimizin geliştirilmesi için kurulmuş TSK Güçlendirme Vakfı başta olmak üzere birlik ve kurumlarımıza yaptığı maddi ve manevi destek bunun en güzel örneklerini teşkil etmektedir.

Şahsım ve TSK mensupları adına şanlı tarihimize ve milli örf ve adetlerimize yarışır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygı değer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına, aziz milletimiz ile TSK mensuplarının kıymetli ailelerine TSK’ya verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

"HUDUT NAMUSTUR"

Bu milletin ferdi olmak, TSK’nın mensubu olmak hepimiz için bir gurur kaynağı. Bu hepimizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle hudutta ‘hudut namustur’ diyerek veya TSK’nın İdlip’te, Afrin’deki faaliyetlerinde görev alan TSK mensuplarının onurlu oldukları kadar aynı zamanda sorumlu olduklarını da hiçbir zaman unutmayacağız.

Milletimize, tarihimize, değerlerimize, vatanımıza karşı sorumluluğumuzu bilerek bu bilinçle elimizden geldiğince gece gündüz demeden bize verilen vazifeyi başarmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bizden önceki şehitlerimizin, gazilerimizin gösterdiği gibi. İnşallah bize verilen vazifeyi de başaracağız."