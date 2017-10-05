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Orgeneral Başoğlu'nun davasında karar

EDOK Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

05.10.2017 - 20:37
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, sanıklardan 1'i ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, 2'si müebbet, 2'si müebbet ve 7 yıl 6'şar ay, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemecince görülen davanın bugünkü celsesine, Kamil Başoğlu'nu kaçırmaya giden ekibin başındaki eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık ve avukatları bir önceki celsede açıklanan savcılık mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Orgeneral Başoğlu'nun davasında karar

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Abdullah Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, Eyyüp Baloğlu ile Tuna Han Ata'ya müebbet ve 7 yıl 6 ay, Atahan Tatar ile Selami Darcan'a müebbet, Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan eksi Kurmay Abay Muhsin Kutsi Barış ile Adem Parlak'a ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan erler Tekin Göktaş ile Uğur Fidan'ın beraatine karar verirken, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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