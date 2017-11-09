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Orgeneral Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

09.11.2017 - 11:35
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Orgeneral Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

Akar mesajında, "Milletimizin inandığı, güvendiği ve sevdiği Atatürk; hayatı boyunca umutsuzluğa, yılgınlığa düşmemiş; imkansızlıklara boyun eğmemiş; silah arkadaşları ile birlikte, İstiklal Harbi'ni kazanarak Asil Türk Milletinin yeniden ve daha güçlü, daha saygın bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır. O, sadece vatan topraklarını kurtarmakla yetinmemiş, aynı zamanda ata yadigarı bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin ruhuna işleyen ve hiç sönmeyen bağımsızlık ve çağdaşlık ateşini de tüm yurda yaymıştır." ifadelerini kullandı.

"SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Orgeneral Akar, "Asil Türk Milletinin yeniden dirilişi olan ve her safhasında destansı kahramanlık ve fedakarlıklar sergilenen İstiklal Harbi, milletimizin kenetlenmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile zafere ulaşmıştır. Bu zaferle, Türkiye Cumhuriyeti’ni binlerce yıllık zengin tarihi birikimimiz üzerine inşa eden, dahi asker ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 79'uncu yıl dönümünde milletçe; saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Milletimizin inandığı, güvendiği ve sevdiği Atatürk; hayatı boyunca umutsuzluğa, yılgınlığa düşmemiş; imkansızlıklara boyun eğmemiş; silah arkadaşları ile birlikte, İstiklal Harbi'ni kazanarak Asil Türk Milletinin yeniden ve daha güçlü, daha saygın bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır. O, sadece vatan topraklarını kurtarmakla yetinmemiş, aynı zamanda ata yadigarı bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin ruhuna işleyen ve hiç sönmeyen bağımsızlık ve çağdaşlık ateşini de tüm yurda yaymıştır." dedi.

Orgeneral Akar,  "Atatürk'ün; 'Millet ve kahraman evlatlarından meydana gelen ordu, birbiriyle o derece birleşmiştir ki, dünyada ve tarihte bunun örneği enderdir. Bu milli görünüş ile daima iftihar edebiliriz.' sözünde ifade ettiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri; ordu-millet kaynaşmasının en güzel örneğini oluşturan ve aklı ve bilimi esas alan yapısıyla tüm tehlikelere karşı, aydınlık geleceğimizin yolunu daima açık tutmak için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde mücadeleye devam edecektir.  Milletimizin bağrından çıkan ve Atatürk'ün ateşlediği egemenlik ve bağımsızlık meşalesini, şerefle taşıyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; terör örgütleri (FETÖ-PKK-PYD-YPG-DEAŞ… gibi) başta olmak üzere, her türlü belirsizlik, risk ve tehdide karşı, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği, milletimizin huzuru, bölge ve dünya barışı için verdiği mücadeleyi, azimle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemize, milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlike; Silahlı Kuvvetlerimizin, Aziz Milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç ve azim ve kararlılık içinde yürüttüğü mücadele ile mutlaka yok edilecektir. Etkin, Caydırıcı ve Saygın Türk Silahlı Kuvvetlerinin, fedakâr ve kahraman mensupları; yüreğinde taşıdığı vatan ve millet sevgisi, benliğine işleyen yüksek millî değerleri ve üstün disiplin anlayışıyla görevinin başında, Asil Türk Milletinin emrindedir." dedi.

"AZİZ ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD OLSUN"

Orgeneral Akar, "Bu vesileyle, milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Terörle Mücadele Harekâtı’nda, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, Jandarma mensuplarımızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı ve vatandaşlarımızı; kanlarını bayraklaşan vatan toprakları için feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun." dedi.

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