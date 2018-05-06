Orhan Gencebay gerçek soyismini açıkladı

Orhan Gencebay, Habertürk canlı yayınında Sevilay Soruyor programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, gerçek soyismini de açıkladı.

"KOLAY OLMAYAN BİR UNVANDIR"

Orhan Gencebay, şunları söyledi: "Kencebay... Küçük Bey anlamına gelir. Ben amatör bir tarihçiyim. Çok eskiden ve hala da Türk ülkelerinde bu bir unvandır. Kolay olmayan bir unvandır. Dedelerden kalan soyisim aslında Kencebayoğulları. Yüzlerce yıllık belki de binlerce yıllık geleneği var."

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