taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.240
USD
3,5646
EURO
3,9912
ALTIN
143,47
PETR
54,4400

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Ünlü sanatçı emlak projesinin yüzü oldu. Yüzlerce kişi daire satın aldı. Fakat ortada arsa bile yok. Soruşturma sürüyor.

24.05.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Emlak
Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

orhan gencebay

Bugüne kadar sayılı firmaların reklamını yapan ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın rol aldığı son proje dolandırıcılık davasıyla gündemde.

PROJENİN ARSASI BİLE YOK

2012'de özellikle Avrupa'da yaşayan Türklere İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşa edilen projenin dairelerini milyonlarca Euro'ya satan firmanın yöneticileri ortadan kayboldu. Aradan 5 yıl geçtikten sonra projenin arsasının bile olmadığı öğrenildi.

MÜTEAHHİT FERRARİ OSMAN

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin soruşturmada Samsun Towers projesinin müteahhidi olan kişinin de aslında Ferrari Osman lakaplı bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Nihat Doğan'dan Orhan Gencebay'a reklam filmi tepkisi VİDEO

GENCEBAY 3+1 İSTEDİ FİRMA 2+1 VERDİ (!)

Orhan Gencebay, projenin lansman toplantısında kendisinin 3+1 daire istediğini fakat firma yetkililerinin 2+1 vereceğini söylemişti. Bu pazarlık yüzünden projede henüz kendisine ait bir daire olmadığını açıklamıştı.

Orhan Gencebay'ın yüzü olduğu proje sahte çıkınca magazin programlarının da konusu oldu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yorumcularından Nihat Doğan davaya ilişkin gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Konut satış istatistikleri açıklandı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satışı gerçekleşti.
Türk müteahhitler dünyada adından söz ettiriyor
Türkler, yurt dışında 650 iş ve alışveriş merkezi projesi gerçekleştirerek büyük başarıya imza attı.
Türkler Miami'nin emlak sektörünü geliştiriyor
Miami'ye akın eden Türkler, son 5 yılda 10 bin ev satın aldı.
Renk cümbüşü yapılar ve sokaklar
Dünyanın dört bir yanından sokakları ve evleri renkler sarmış...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

149
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

552
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

181
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

63
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

45
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

62
Melania Trump başını örttü

Melania Trump başını örttü

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM