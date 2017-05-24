Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Bugüne kadar sayılı firmaların reklamını yapan ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın rol aldığı son proje dolandırıcılık davasıyla gündemde.

PROJENİN ARSASI BİLE YOK

2012'de özellikle Avrupa'da yaşayan Türklere İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşa edilen projenin dairelerini milyonlarca Euro'ya satan firmanın yöneticileri ortadan kayboldu. Aradan 5 yıl geçtikten sonra projenin arsasının bile olmadığı öğrenildi.

MÜTEAHHİT FERRARİ OSMAN

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin soruşturmada Samsun Towers projesinin müteahhidi olan kişinin de aslında Ferrari Osman lakaplı bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

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GENCEBAY 3+1 İSTEDİ FİRMA 2+1 VERDİ (!)

Orhan Gencebay, projenin lansman toplantısında kendisinin 3+1 daire istediğini fakat firma yetkililerinin 2+1 vereceğini söylemişti. Bu pazarlık yüzünden projede henüz kendisine ait bir daire olmadığını açıklamıştı.

Orhan Gencebay'ın yüzü olduğu proje sahte çıkınca magazin programlarının da konusu oldu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yorumcularından Nihat Doğan davaya ilişkin gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyledi.