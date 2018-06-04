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Orhan Kemal’in ölüm yıldönümüne özel gezi

Yazar Orhan Kemal'in İstanbul'u temasıyla düzenlenen gezi kapsamında, edebiyatçının vaktini geçirdiği, romanlarını yazarken insanları gözlemlediği mekânlar gezildi.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 14:28..
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Yoğun katılımın olduğu kültürel gezi, cumartesi günü sabahın erken saatlerinde Fatih’te bulunan Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nden başladı.

YAZARIN SEVDİĞİ TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Müze müdürü Süheyla Açar müzenin tarihçesi ve hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ardından Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği 'Sanatımızın Hatıra Defteri' belgesel dizisinin Orhan Kemal bölümü izletildi.

Orhan Kemal’in ölüm yıldönümüne özel gezi

İKBAL KAHVESİ

Orhan Kemal’in, İkbal Kahvesi, hemencecik Meserret’ in yerini alamadı. Sağda solda irili ufaklı birçok kahve değiştirdikten sonra, birgün nasıl oldu bilmiyorum, kendi aramızda çokluk kulandığımız deyimle Kahvetür İkbal’ e alıştık ..." diye anlattığı İkbal Kahvesi, Cumhuriyet Gazetesi eski binası ve Bâb-ı Âli gezilerek dönem hakkında bilgi verildi.

Orhan Kemal’in ölüm yıldönümüne özel gezi

ORHAN KEMAL MÜZESİ

Orhan Kemal’in İstanbul’u turu, yazarın Beyoğlu’nda sevdiği mekânlarının görülmesiyle devam etti. Gezi, ünlü kalem ustasının oğlu Işık Öğütçü’nün Cibali’deki Orhan Kemal Müzesi’nde katılımcıları bilgilendirmesiyle sona erdi.

Orhan Kemal’in ölüm yıldönümüne özel gezi

Orhan Kemal’in ölüm yıldönümüne özel gezi

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