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Orhan Kemal’in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

Türk Edebiyatı’nın büyük ustalarından Orhan Kemal’den topraktan insana uzanan yolculuğu anlatan 10 özel alıntı…

Özel İçerik | 15.09.2018 - 11:01..
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Orhan Kemal

Asıl adı “Mehmet Raşit Öğütçü” olan Türk Edebiyatı’nın büyük ustaları arasında anılan Orhan Kemal, daha çok romancı yönüyle tanınsa da, hikaye, oyun, şiir gibi birçok tarzda eser verdi. “Küçük Adamın Notları” başlığı altında yayımladığı otobiyografik roman dizisiyle de üne kavuştu.

Çoğunlukla Adana’da toprak ve fabrika işçilerinin dünyasını konu alan Kemal, 104 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, ölümsüz eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

Orhan Kemal'in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

- Çirkefe bile düşse altın gene altındır.

(Eskici ve Oğulları)

*

- İnsan insana lazım olur.

(Cemile)

*

- Sen şans, de; ben tesadüf, diyorum.

(Ekmek Kavgası)

Orhan Kemal'in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

- O da haklı, ben de haklıyım, sen de haklısın. Hepimiz haklıyız. Peki evlat, haksız olan kim?

(Eskici ve Oğulları)

*

- Az sonra doğacak güneş hayattı, odunsuz kömürsüzlerin sahibiydi.

(Eskici ve Oğulları)

*

- Pırıl pırıl bir gümüş tatlı kaşığında 
Kırmızı gül reçelidir, çocukluk.

(Nazım Hikmet’le 3,5 Yıl)

Orhan Kemal'in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

- Tok karnına namustan, şereften, insanlıktan bahsetmek kolay! Karnımı doyurabilmek için insanlığımı harcıyorum, görmüyor musun?

(Kardeş Payı)

*

- Yıllar, kırık plaklarda kalmış çok eski türküler gibi geldi geçti.

(Eskici ve Oğulları)

Orhan Kemal'in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

- En çok hoşuma giden ne biliyor musun? Bize sövüp sayan, bize yediğimiz ekmeği çok gören bir insana iyilik yapabilmek.

(Eskici ve Oğulları)

*

- Emmim derdi ki, uşaklar derdi, gurbete düştünüz mü, siz siz olun, sılayı içinizden atın derdi. Atamadınız mı yandınız derdi.

(Bereketli Topraklar Üzerinde)

*

Damla Karakuş

[email protected]

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