Orhan Kemal’in ölümsüz eserlerinden 10 özel alıntı

Asıl adı “Mehmet Raşit Öğütçü” olan Türk Edebiyatı’nın büyük ustaları arasında anılan Orhan Kemal, daha çok romancı yönüyle tanınsa da, hikaye, oyun, şiir gibi birçok tarzda eser verdi. “Küçük Adamın Notları” başlığı altında yayımladığı otobiyografik roman dizisiyle de üne kavuştu.

Çoğunlukla Adana’da toprak ve fabrika işçilerinin dünyasını konu alan Kemal, 104 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, ölümsüz eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

- Çirkefe bile düşse altın gene altındır.

(Eskici ve Oğulları)

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- İnsan insana lazım olur.

(Cemile)

*

- Sen şans, de; ben tesadüf, diyorum.

(Ekmek Kavgası)

- O da haklı, ben de haklıyım, sen de haklısın. Hepimiz haklıyız. Peki evlat, haksız olan kim?

(Eskici ve Oğulları)

*

- Az sonra doğacak güneş hayattı, odunsuz kömürsüzlerin sahibiydi.

(Eskici ve Oğulları)

*

- Pırıl pırıl bir gümüş tatlı kaşığında

Kırmızı gül reçelidir, çocukluk.

(Nazım Hikmet’le 3,5 Yıl)

- Tok karnına namustan, şereften, insanlıktan bahsetmek kolay! Karnımı doyurabilmek için insanlığımı harcıyorum, görmüyor musun?

(Kardeş Payı)

*

- Yıllar, kırık plaklarda kalmış çok eski türküler gibi geldi geçti.

(Eskici ve Oğulları)

- En çok hoşuma giden ne biliyor musun? Bize sövüp sayan, bize yediğimiz ekmeği çok gören bir insana iyilik yapabilmek.

(Eskici ve Oğulları)

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- Emmim derdi ki, uşaklar derdi, gurbete düştünüz mü, siz siz olun, sılayı içinizden atın derdi. Atamadınız mı yandınız derdi.

(Bereketli Topraklar Üzerinde)

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Damla Karakuş

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