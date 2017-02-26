Orhan Pamuk'tan Lenin yorumu

Resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesine konuşan Pamuk, 1917 Bolşevik Devrimi lideri ve SSCB kurucusu Vladimir Lenin'e saygı duyduğunu, fakat Lenin'in insanları diğer insanları öldürmeye gönderdiğini bu yüzden de eleştirdiğini söyledi:

"LENİN'E SAYGIM VAR AMA.."

"Rusya'da ilk kez bulunmuyorum. Burada bir çok şeyin değişmesi hoşuma gidiyor. Lenin Kütüphanesi (Moskova'da) önünde (Rus yazar Fyodr) Dostoyevski'nin anıtının bulunması hoşuma gidiyor. Ben Lenin'in şahsiyetine saygım var, fakat kütüphanenin önünde insanların hayatını dikte eden ve insanları diğer insanları öldürmeye gönderen şahsın anıtının olmaması lazım. Kütüphanenin önünde kağıt ve kalem sahip olan birisinin anıtı olmalı"

Pamuk, laikliği savunan Türk bir ailede doğduğunu ve kendisini Avrupalı olarak gördüğünü de vurguladı.