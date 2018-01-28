Yazar Orkide Ünsür: Türkiye'de korku edebiyatı gelişiyor

‘Karanlık Yılbaşı Öyküleri’ , ‘Aşkın Karanlık Halleri’, ‘ Anadolu Korku Öyküleri I, I II (Yılgayak) adlı kitaplara yazdığı korku öyküleri ile bilinen Orkide Ünsür, ülkemizde korku edebiyatı alanında önemli mesafe kat etti.

2013 yılında Altınpost Yayınları etiketiyle okuyucularla buluşan ‘Lamia’ (Kan Bağı) adlı korku ve gerilim romanıyla kitapseverleri selamlayan Ünsür’le, korku edebiyatını ve kitabı hakkında keyifli bir sohbet yaptık.

Kitap fikri nasıl ortaya çıktı?

“Vampir temasını kullanacağım, kadın kahramanlı gotik bir film senaryosu yazmayı arzu ediyordum. Sinopsis kafamda gelişip şekillendikçe, hikâyeyi roman olarak yazma fikri çeşitli açılardan daha cazip gelmeye başladı. Kalemimi çok beğenen yakın dostlarımdan Çiğdem Esen Larsen’in motivasyonu ve cesaretlendirmesinin de bu işte rolü büyüktür.

Kitap yazarken kendimi daha rahat ve özgür hissedebilecek, bütçe gibi konularla kısıtlanmadan, kelimelerle istediğim gibi oynayabilecek, okurlarla buluşup onlara farklı ve yeni bir eser sunma imkânına kavuşabilecektim.





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Ayrıca yeterince tanıtıldığı ve geniş kitlelere ulaştırıldığı takdirde basılmış bir kitap yoluyla yapımcıların dikkatini çekmek, daha kolay ve mantıklı olabilir diye düşünmüştüm. Ön araştırmasıyla birlikte iki yıla yakın süren bir yolculuk, işte bu şekilde başladı.“

Lamia'yı Yazarken neler hissettiniz?

“Benim için heyecan verici, zevkli, uzun, zor ama harika bir süreçti. Minik bir fikirden yola çıkıp sayfalar dolusu sürecek bir çalışmanın içine dalıyor, nihayetinde siz öldükten sonra da yaşayacak bir eser ortaya çıkarıyorsunuz. Tıpkı bir çocuk doğurmak gibi…





Yazar Orkide Ünsür

Kitabın kahramanı Lâmia kendi yolculuğunu tamamlarken ben de bir yazar olarak onunla birlikte kendi yolculuğumu yaptım ve yazmaktan vazgeçemeyeceğimi anlayarak yeni maceralara atılmaya, yeni kitaplar için projeler üretmeye hazır hâle geldim. “

Sizce ülkemizde korku edebiyatı ne seviyede?

"Türk korku edebiyatı özellikle son yıllarda hareketlenmiş durumda. Yerellikten ödün vermeden kaliteli ve yetkin olabilen eserler ortaya çıkıyor. Belki yeterince üretim yapılmıyor ama yine de bunlar olumlu gelişmeler…

Örneğin geçtiğimiz yıl yayımlanmış kitapları düşünürsek, proje yönetmenliğini yaptığım antolojilerimiz "Aşkın Karanlık Yüzü" ve "Karanlık Yılbaşı Öyküleri-Aralıktan Sızan Karanlık" ile "Gerisi Hikâye" ekibi öncülüğünde yazılan Anadolu Korku Öyküleri III-Yılgayak kitabı; aynı ekipte yer aldığımız yazar arkadaşlarımızdan Işın Beril Tetik’in Kara Kara Kapkara, Mehmet Berk Yaltırık’ın Yedikuleli Mansur ve Gölgeli Öyküler kitapları türe önemli katkıda bulunan eserler arasında.





Korku edebiyatına emek veren yazarlardan Şafak Güçlü "Büyü-Lanetin Şafağı", Zafer Avşar "Deccal", Kayahan Demir "Cesaretin Varsa Oku" eserleriyle yeniden hayranlarıyla buluştu. Ayrıca Yurdagül Şahin’in "Av" adlı kitabı da 2017 yılında yayımlanan ilginç çalışmalardan biri.

Yankı Enki’nin "Maskenin Düştüğü Yer" adlı kitabı ise onun korku edebiyatına dair eleştirel denemelerinden oluşuyor ve bu türe gönül veren herkes için önemli bir kaynak niteliğinde.





Hazır konu açılmışken bir de müjde vereyim; yazım süreci tamamlanan bir projemiz var, yakında kadın yazarların karanlık öykülerinden oluşacak ilginç bir kitapla huzurlarınızda olacağız."

Çok güzel bir haber! Merakla bekleyeceğiz. Tekrar Lâmia’ya dönecek olursak, kitaba okurlardan gelen tepkiler nasıl?

"16 yaşında okurlarım da var, 80 yaşında da… Aralarından türün meraklıları çıktığı gibi gotik edebiyata yahut vampirlere hiç ilgisi olmayanlar da çıkıyor. İçlerinde çok az kitap okuyanlara da rastladım gerçek bibliyofillere de… Dolayısıyla her okur, kendi bakış açısıyla farklı tatlar alabiliyor kitabımdan ve çok seviyorlar.





Hepsinin ortak yorumları ise romanın akıcılığı, çabuk ve keyifle okunabildiği, kitabı okurken ilginç bilgiler öğrendikleri yönünde. Sıkça duyduğum cümlelerden biri de bir Türk yazarın bu tarzda yazmış olmasına şaşırmaları.

Bu yorumları duymak beni çok mutlu ediyor. Dağıtım ve tanıtım kaynaklı nedenlerle kitabım maalesef yeterli kişiye ulaşamadı ama okurlardan gelen tepkiler hep olumlu, teşvik edici nitelikte…

Yeni bir yayınevi ile yola çıkıp 2. baskısı yapıldığı zaman, kitabımın hak ettiği yere ulaşacağına, çok daha geniş kitlelerce tanınıp okunacağına inanıyorum. En büyük arzularımdan biri de başta İngilizce olmak üzere pek çok dile çevrilmesi."

Bu romanı kitapseverler neden okusunlar?

"Fantastik, gotik, romantik ve psikolojik öğeleri harmanlayan, sanatla iç içe bir dönem romanı bu. Yer yer eğlenceli bölümler ve erotizm de içeriyor; dolayısıyla okurlar değişik sürprizlerle karşılaşabilirler. Daha evvel okumadıkları ilginç bir kitap ve yeni bir yazarla tanışmak isteyenler mutlaka okumalı.





Ben bu tarz bir roman yazarak cesur bir harekette bulundum ve risk aldım. Osmanlı’nın son zamanlarında yaşayan Türk asıllı bir vampir ve uzak diyarlardan gelen vampirler yarattım, onları kimi zaman Paris’in ya da Bavyera’nın, en çok da İstanbul’un...

Adaların gotik mekânlarında gezdirirken esasen okurların yalnız bir genç kızın aşk özlemine, cinselliğini keşfetme ve bir kadın olma yolunda yaşadığı sancılara, varoluşsal kaygılarına, ahlakî kavramları ve korkularıyla yüzleşmesine tanıklık etmelerine; dönemin atmosferini solumalarına çalıştım. Kitapseverler de ön yargıyla hareket etmeden Lâmia-Kan Bağı’na bir şans vermeliler"

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]