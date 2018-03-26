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Ormanlık alanda yılanlar nasıl saldırır VİDEO

Belgesel çekimi yapan bir ekip tarafından ormanlık alanda yılanların insanlara nasıl saldırdığı kameraya alındı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 16:15..
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Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan zehirli yılanlar, ormanlık alanlarda insanları bir tehlike unsuru olarak görüyor.

MİLYONLARCA İNSANI YILANLAR ISIRIYOR

Hindistan'da her yıl milyonlarca insan yılanlar tarafından ısırılıyor ve çok sayıda insan yaşamını yitiriyor.

Ormanlık alanda yılanlar nasıl saldırır VİDEO

Ormanlık alanda neden çıplak ayakla yürümemelisiniz? VİDEO

ÇIPLAK AYAKLA GEZMEYİN

BBC Earth ekibi tarafından stüdyo ortamında gerçekleştirilen çekimde çıplak bir ayakla ormanlık alanda gezince başınıza neler geleceğini gösteriyor.

Ormanlık alanda yılanlar nasıl saldırır VİDEO

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