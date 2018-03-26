Ormanlık alanda yılanlar nasıl saldırır VİDEO

Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan zehirli yılanlar, ormanlık alanlarda insanları bir tehlike unsuru olarak görüyor.
MİLYONLARCA İNSANI YILANLAR ISIRIYOR
Hindistan'da her yıl milyonlarca insan yılanlar tarafından ısırılıyor ve çok sayıda insan yaşamını yitiriyor.
Ormanlık alanda neden çıplak ayakla yürümemelisiniz? VİDEO
ÇIPLAK AYAKLA GEZMEYİN
BBC Earth ekibi tarafından stüdyo ortamında gerçekleştirilen çekimde çıplak bir ayakla ormanlık alanda gezince başınıza neler geleceğini gösteriyor.