Ortaöğretim nakil sonuçları açıklandı

Liseye geçiş sınavında sistemin değişmesinin ardından öğrencilerin imam hatip liselerine gitmek zorunda bırakıldığı iddialarıyla propoganda yapılıyordu.

Oysa yeni sistemde öğrenciler istediği okula gidebiliyor, karar değiştirirse nakil dönemlerinde başka okullara geçiş yapabiliyor.

NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI: YÜZDE 98'İ İSTEDİĞİ OKULA YERLEŞTİ

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından duyuruldu.

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3'ÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ 27 AĞUSTOS'TA

27-31 Ağustos’ta üçüncü dönem için başvurular kabul edilecek, sonuçlarsa 3 Eylül’de ilan edilecek. Dördüncü dönem nakiller için başvurular 3-6 Eylül’de alınacak.

8 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından sıra 10-14 Eylül’de il-ilçe nakil komisyonlarına yapılacak başvurulara gelecek.

17 Eylül’de ise 2018-2019 eğitim yılı başlayacak.



