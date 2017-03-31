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Ortaokulu öğrencisi besihanede asılı bulundu

Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Hamza Y., evlerinin yanındaki besihanede iple tavana asılı bulundu.

31.03.2017 - 23:02
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Kışlacık Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Y.'yi evlerinin yanındaki besihanenin tavanına iple asılı gören yakınları, hemen yardıma koştu. İpi keserek Hamza Y.'yi indiren yakınları, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hamza Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ortaokulu öğrencisi besihanede asılı bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamza Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. 

Hamza Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

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