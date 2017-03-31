Ortaokulu öğrencisi besihanede asılı bulundu

Sivas 16 Nisan'da 'He mi?' sorusuna salondan 'He' diye cevap gelince Başbakan Yıldırım, “Sivas kararını vermiş" dedi.

Basketbol takımı başantrenörü Ergin Ataman'a, bir grup sarı-kırmızılı taraftarın küfürlü protestosuna kulüpten sert açıklama geldi.

Giresun'un Yağlıdere ve Şebinkarahisar kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

ABD'li yatırım devleri Goldman Sachs, JP Morgan Chase ve Capital Economics Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.

ABD'li yatırım devlerine göre Türkiye'nin büyüme tahmini

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NATO'ya daha çok destek çağrısına Almanya'dan itiraz

NATO'nun ve ABD hükümetinin, NATO'ya daha fazla askeri ve mali destek çağrısına Almanya Dışişleri olumsuz cevap verdi.