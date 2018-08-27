Ortoreksiya nervoza nedir

Çağımızda insanlar sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme akımlarına uymaktadır. Bu akımlar her ne kadar insan sağlığına yararlı olsa da belirli bir yerden sonra bu uygulamalar, takıntı haline gelmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı üzerindeki bu değişiklikler bazı kişilerde nevrotik hale gelebiliyor, hastalığa dönüşebiliyor.

ORTOREKSİYA NERVOZA NEDİR

Ortoreksiya nervoza, sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getiren insanların yeme bozukluğu durumuna denir. Örneğin; anoreksiya nervozada kilo alma korkusu olduğundan yediklerinin miktarını aşırı kısıtlama söz konusu.. Ortoreksiya olan insanlar kilo almaya pek önem vermezler. Onlar için gıdanın kaliteli olup olmadığı önemlidir. Yedikleri gıdalar sağlıklı mı, saf mı, temiz mi, katkısız mı? Gibi takıntıları yüzünden hiçbir şey yiyemezler.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Bir nevrotik hastalık olan Ortoreksiya Nervoza muhakkak tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi edilmediği taktirde insan sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan hasara neden olmaktadır.

Bu hastalıktan kurtulmanın en temel yolu bir doktor, psikolog veya diyetisyenden yardım alınmalıdır. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıdalar seçmek genel sağlığınız üzerinde elbette çok önemlidir ama şunu unutmamak gerekir ki; sağlıklı beslenme ve yeme bozukluğu arasında ince bir çizgi vardır. Bu çizgi doğrultusunda sağlıklı yaşam kurallarına uymalı, bu uygulamalar bir takıntı haline getirilmemelidir.