Örtü altı tarım üretimi hızla artıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 2016'da örtü altında üretilen sebze ve meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 7 milyon 165 bin 241 ton olarak gerçekleşti. Üretimin 6 milyon 743 bin 85 tonu sebze, 422 bin 156 tonu da meyveden oluştu. Kayıtlara göre örtü altı tarım ile geçen yıl 41 çeşit sebze ve meyve yetiştirildi. Toplam üretimin yarıdan fazlasını ise domates oluşturdu. Örtü altı alanlarda üretilen sebze-meyve miktarı da 10 yılda yaklaşık yüzde 41,8 artış gösterdi.

SERADA SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ

Bu arada, geçen yıl 1 milyar 107 milyon 598 bin 132 süs bitkisi serada üretildi. Üretimin 591 milyon 355 bin 930'unu karanfil, 128 milyon 63 bin 850'sini gerbera, 121 milyon 700 bin 602'sını dış mekan süs bitkileri, 88 milyon 712 bin 270'ini gül, 41 milyon 565 bin 925'ini kasımpatı, 33 milyon 522 bin 715'ini de iç mekan süs bitkileri oluşturdu.