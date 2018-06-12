Örtünmesini isteyen ahlak polisine tekme attı

İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan olayda, metroya binmek için bekleyen kadın, kendisini uyaran ahlak polisleriyle kavga etti.

"NE İSTERSEM ONU GİYERİM"

Başörtüsü takması için baskı yapılan kadın, "Ne istersem onu ​​giyerim bu seni ilgilendirmez. Sen benim ailem değilsin." sözleriyle tepki gösterdi.

Ahlak polislerinin ısrarına dayanamayan kadın, kendisini zorlayan ahlak polisine tekme attı.

İranlı kadının ahlak polisine attığı tekme ViDEO

Metroda bulunanların araya girmesiyle kavga biterken, İranlı kadının bu tepkisi gündem oldu.