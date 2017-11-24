Oscar Pistorius’un cezası iki katına çıkarıldı

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi'nde iptal edilen programla ilgili konuştu.

Yaşar Alptekin kendisini dine adayınca imajını da değiştirmişti. Alptekin, yeniden imaj değiştirip eski günlerine döndü.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şanslarını son maça taşıdı.

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

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ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

Black Friday olarak bilinen Kara Cuma, ABD'de büyük bir alışveriş çılgınlığına neden oldu. Fırsatları değerlendiren ABD'liler yarışa girdi.