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Oscar Pistorius’un cezası iki katına çıkarıldı

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldüren Oscar Pistorius’un cezası şaşırtıcı derecede hafif bulunarak 13 yıla çıkarıldı.

DHA | 24.11.2017 - 15:13
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Paralimpik atlet Oscar Pistorius, 2013 yılında kız arkadaşı Steenkamp’ın başına üç el ateş ederek öldürmüş, savunmasında ise tuvaletteki kız arkadaşını hırsız sanarak vurduğunu ifade etmişti.

Pistorius’u yargılayan hakim Thokozile Masipa, hafifletici nedenlerin ağırlaştırıcı nedenlere ağır basması sebebiyle ölüm cezası verilmediğini söylemiş, Güney Afrika Mahkemesi ise olayın planlı olmadığı, taksirle ölüme sebebiylet verildiği kararı alındığını açıklamıştı.

CEZA ŞAŞIRTICI DERECEDE AZ BULUNDU

Güney Afrika Yargıtayı’ının verilen cezayı şaşırtıcı derecede hafif bulması üzerine, Pistoius’un cezası 13 yıl beş aya çıkarıldı.

Oscar Pistorius’un cezası iki katına çıkarıldı

Hayatını kaybeden Reeva Steenkamp’ın ailesi kararı sevinçle karşılarken, Güney Afrika’da adaletin kazandığını söylediler.

Oscar Pistorius’un cezası iki katına çıkarıldı

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