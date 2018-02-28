Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri, yani Oscar'lar 4 Mart tarihinde Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak. Ödül töreni için tüm dünya hazırda beklerken son kontrollerin yapıldığı organizasyonun en önemli parçası olan altın heykelcikler de elde özel olarak işleniyor, tek tek yapılıyor.

Oscar'lar sahiplerini bekliyor - GALERİ







OSCAR HEYKELLERİ DE HAZIR

Organizasyonun en önemli parçası olan Oscar Ödülleri New York'ta bulunan özel bir imalathanede yapılırken, ustalar titizlikle işlediği parçalara şekiller veriyor, elde özel işlemlere sokarak heykel sarı heykeller haline getiriliyor.





Ham hali az görülen Oscar heykellerinin işlem görmemiş hali gümüşi renk. Ustaların büyük bir titizlikle işlediği heykeller daha sonra altın rengine getirilerek işleniyor, özel olarak parlatılıyor ve kaidelerine yerleştiriliyor.





Büyük uğraşlarla elde yapılan heykelcikler artık sayılı günler kalan sahipleriyle buluşma anlarını bekliyor.



