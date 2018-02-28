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Oscar'lar sahiplerini bekliyor

4 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Oscar ödüllerine sayılı günler kala, altın heykelciklerin yapımları da tamamlandı. Büyük ustalıkla işlenen heykeller artık sahiplerini bekliyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 16:14..
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Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri, yani Oscar'lar 4 Mart tarihinde  Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak. Ödül töreni için tüm dünya hazırda beklerken son kontrollerin yapıldığı organizasyonun en önemli parçası olan altın heykelcikler de elde özel olarak işleniyor, tek tek yapılıyor.

Oscar'lar sahiplerini bekliyor - GALERİ

Oscar'lar sahiplerini bekliyor


OSCAR HEYKELLERİ DE HAZIR

Organizasyonun en önemli parçası olan Oscar Ödülleri New York'ta bulunan özel bir imalathanede yapılırken, ustalar titizlikle işlediği parçalara şekiller veriyor, elde özel işlemlere sokarak heykel sarı heykeller haline getiriliyor.

Oscar'lar sahiplerini bekliyor


Ham hali az görülen Oscar heykellerinin işlem görmemiş hali gümüşi renk. Ustaların büyük bir titizlikle işlediği heykeller daha sonra altın rengine getirilerek işleniyor, özel olarak parlatılıyor ve kaidelerine yerleştiriliyor.

Oscar'lar sahiplerini bekliyor


Büyük uğraşlarla elde yapılan heykelcikler artık sayılı günler kalan sahipleriyle buluşma anlarını bekliyor.

Oscar'lar sahiplerini bekliyor


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