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Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün 'Osmanım' diye hitap ettiği Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı.

DHA | 31.08.2018 - 17:19..
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Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından ve FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün 'Osmanım' diye hitap ettiği, Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

BUGÜN 39 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı VİDEO

Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Osman Yıldırım Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

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