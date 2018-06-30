Osmanbey’de 20 yıllık dövizci kayıplara karıştı

Osmanbey'de 20 yıllık bir döviz firması, çevredeki esnaf ve kişiden aldığı 100 milyon liraya yakın para ile kapıya kilit vurarak kaçtı. Döviz bürosu hakkında çok sayıda icra takibinin de olduğu anlaşıldı.

"YÜKSEK KAR PAYIYLA PARA TOPLUYORDU"

Döviz bürosunun yüksek kar payı ile para topladığını söyleyen tanıklar, "Bu döviz bürosu, yüksek kâr payı ile para topluyordu. Banka faizinden yüksek oranda kâr payı veren büroya çok sayıda kişi para yatırdı. Bu sistem uzun süredir devam ediyordu. Ancak geçen Cuma günü olanlar oldu." diyerek olayı anlattı.

"BİR TÜR BANKA OLARAK KULLANILIYORDU"

Bir başka esnaf ise, “Buradaki esnaf büroyu bir tür banka olarak kullanıyordu. Elindeki parayı büroya bırakıyor, ihtiyacı olduğunda alıyordu. Bu şekilde iş yapan çok esnaf vardı.” dedi.





"MÜVEKKİLİM BURAYI DÖVİZ KURLARINDAKİ OYNAKLIK İÇİN ÖNLEM OLARAK KULLANMIŞ"

400 bin liralık alacağı için icra takibi yapan şirketlerden birinin avukatı Salih Beşaltı konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Kâr payı olarak da para verenlerin olduğunu duyuyoruz. Ancak benim müvekkilim gibi bazı firmalar da, burayı bir tür banka gibi; yine döviz kurlarındaki oynaklığa karşı önlem amaçlı olarak kullanmış. Müvekkil firma resmî banka hesabından havale yapmış; kâr payı ilişkisi içine girmemiş. Burası 20 yıllık bir yer. Herkes bir birini tanıyor. Malum bankaların belli çalışma saatleri var. Oysa esnaf öyle değil, cumartesi günleri de buranın açık olması söz konusu. Orada iş yapan esnaf döviz ile ihracat ve ithalat yapıyor. Dolayısı ile her zaman dövize ihtiyaçları var. Kurdaki oynaklığa karşı da kendilerince bir önlem geliştirmişler. Örneğin bugünden TL olarak parayı veriyor 5 gün sonra alınacak döviz miktarı kararlaştırılıyor. Bir duyuma göre, döviz bürosunun sahipleri, topladıkları paraları inşaat işine yatırdı. Ancak mali sıkıntı mı yaşadılar yoksa kötü bir niyet mi söz konusu etkili bir soruşturma ile ortaya çıkar bu."

SAHİPLERİNE ULAŞILAMIYOR

İşlem Döviz AŞ’nin yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ali D., Erol H. Mustafa Ç.’ye ulaşılamazken, Erol H.’nin başka bir kişi ile ortak olduğu bir inşaat şirketinin de bulunduğu ve bu şirketin de döviz bürosi ile aynı adreste olduğu anlaşıldı.

