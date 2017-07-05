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Osmaniye belediye başkanının korumasına silahlı saldırı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Çapar, evine girerken uğradığı saldırıda hafif yaralandı

05.07.2017 - 23:00
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İşten çıkan ve otomobiliyle Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokak'taki evine gelen Başkan Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda ayağından hafif yaralanan Çapar, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.





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