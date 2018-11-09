Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Bir süredir boşta olan 46 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başına geçti.

Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bir adam arabasını ateşe verdikten sonra 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, saldırgan polis tarafından vurularak gözaltına alındı.

Gelecek hafta 70 yaşına girecek olan Prens Charles için bir belgesel hazırladı. Prens belgeselde hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Savcı Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle New York dahil birçok kentte yüz binlerce kişi tarafından gösteriler yapıldı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.