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Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Amanos Dağları kırsalında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı düzenekleri bulundu.

AA | 09.11.2018 - 12:38..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında örgüt mensuplarınca kullanılan sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Osmaniye'de teröristlere ait sığınak bulundu VİDEO

3 AYRI NOKTADA DÜZENEK TESPİTİ

Açıklamada, sığınakta yapılan aramada 3 ayrı noktada tüpe bağlı kablolu el yapımı patlayıcı düzenekleri, patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemeler,  çeşitli ebatlarda 7 mutfak tüpü, mutfak gereçleri, sağlık ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

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