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Osmaniye'de FETÖ'nün gaybubet evine baskın

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında 4 firarinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

AA | 27.12.2017 - 11:20..
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Osmaniye'de FETÖ'nün gaybubet evine baskın

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi.

4'Ü FİRARİYDİ

Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

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