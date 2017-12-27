Osmaniye'de FETÖ'nün gaybubet evine baskın

Aldığı acı habere inanamayan Rihanna, sosyal medya hesaplarından silah şiddetinin durması için çağrı yaptı.

Kısa Japon şiiri Haiku, tüm dünyaya nasıl yayıldı? Haikulardan etkilenen şairlerimiz kimler? Herkes Haiku yazabilir mi? Haikusuz bir hayat hata mıdır? Sizin için bu ve benzeri sorulara cevap aradık.

ABD'nin Los Angeles kentine yakın Bel- Air bölgesinde yeni bir ev inşa ediliyor.

Eğer siz de sigarayı bırakamayanlardansanız tüketeceğiniz 2 besinle, sigaranın yol açtığı hasarları onarabilirsiniz.

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki polemikten Demet Akalın da nasibini aldı.

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyada deniz doldurularak oluşturulan ilk golf sahasına sahip Samsun Golf Kulübü'ne ilgi her geçen gün artıyor.

1 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

2 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

3 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

4 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

5 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicago kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.