Osmaniye’de konut satışları yüzde 11,6 arttı

Osmaniye’de 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artışla 6 bin 785 adet konut satışı gerçekleştiği bildirildi.

EN ÇOK KONUT SATILAN 42'NCİ İL

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Murat Teke, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Osmaniye’nin 2017 yılında en çok konut satılan 42'nci il olduğunu ifade belirterek, “Bir önceki yıla göre 17 ilde konut satışları azaldı. Osmaniye ise yüzde 11,6 artışla konut satışlarını oransal olarak en çok artıran 25. il oldu. Diğer taraftan, 2017 yılında Osmaniye’de ilk defa satılan konut sayısı 3 bin 779 (yüzde 56) olurken, ikinci el konut satışları ise yüzde 44 oranında gerçekleşti. Bu dönemde 2 bin 591 adet ile konutların yüzde 38’i ipotekli konut satışı (mortgage) yöntemiyle el değiştirirken, yüzde 62’si diğer konut satış türlerine göre el değiştirdi. Ayrıca, Osmaniye genelinde 2017 yılında, konutların yüzde 67’sini erkekler alırken, yüzde 29’unu ise kadınlar satın aldı.” dedi.