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Osmaniye'de tonlarca petrol boşa aktı

Osmaniye'de Botaş hattından ham petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamadı. Akaryakıt çevredeki ekin tarlalarına aktı.

DHA | 23.04.2018 - 13:55..
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Osmaniye'nin Aslanlı Mahallesi'nden geçen Botaş'a ait Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı delip vana yuvası açmaya çalışırken paniğe kapılan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

TONLARCA PETROL BOŞA AKTI

Boşa akan tonlarca ham petrol ise mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı. Sabah saatlerinde vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre güvenliği alan ekipler, ayrıca Botaş yetkililerine haber verdi. Bölgede yapılan incelemede, 2 akü, matkap, vana, kürek ve kazma ele geçirildi.

Petrol boru hattından akan akaryakıt, ekinlerle birlikte bazı hayvanlara da zarar verdi.

Osmaniye'de tonlarca petrol boşa aktı

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Botaş teknik ekiplerince yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatılırken, polis hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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