Osmaniye'de yalnız yaşayan bir kişiyi hırsızlar öldürdü

Osmaniye'nin 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Oran Apartmanında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ı öldürdüğü şüphesiyle aranan 3 kişiden 2 şüpheli gözaltına alındı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Evde Oran’ın cansız bedeniyle karşılaşan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran’ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.





KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran’ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran’ın kendilerini farketmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.



