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Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi

Bursa'da İslam tarih, sanat ve kültür araştırma Merkezi arşivlerindeki 'Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi' sanatseverler ile buluştu.

AA | 16.05.2018 - 11:46..
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Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi

Vakıf Kültürü Müzesi'nde açılan Kabe'nin 100 yıllık fotoğraflarının yer aldığı sergi, Sultan II. Abdülhamid ile Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan oluşuyor.

Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi

2'İNCİ ABDÜLHAMİD'İN YILDIZ ALBÜMLERİ

Kütüphane ve Dökümantasyon Bölümü Başkanı Mustafa Şahidi Örnek, açılış törenindeki konuşmasında, serginin 3 ana bölümden oluştuğunu belirtti. Fotoğrafların, 2. Abdülhamid'in Yıldız albümleri ile Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan seçildiğini aktaran Mustafa Şahidi Örnek, "Sergi ile İslamiyet açısından mukaddes kabul edilen mekanların ve o dönemdeki sosyal hayatın farklı karelerini bir araya getirerek, kültürel mirasa katkıda bulunmayı hedefledik" dedi.

Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi

RAMAZANA AYI BOYUNCA AÇIK

Kabe, Hicaz Demiryolu ile Mekke ve Medine hakkında bilgilerin de yer aldığı 19. ve 20. yüzyıla ait 78 fotoğraftan oluşan sergi, ramazan ayı boyunca görülebilecek.

Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi

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