Osmanlı hanedanını merak edenler için başucu kitabı

Osmanlı hanedanlığının özellikle ilk yarısında yabancılarla kurulan evliliklerin sayısının yüksek olmasına dikkat çeken yazar, sultanların soyağacı tarihini yakından incelemek üzere başlattığı araştırmasını Osmanlı Hanedanının Yapısı ile tamamlıyor.

Alderson Osmanlı Sultanlarının soyağacını, evlilikle doğan ittifaklar ve tahta geçiş sıralamalarını inceliyor. Ne kadar özenli çalıştığı 36 tablodan ve sayısız dipnottan anlaşılıyor.





Ama bütün bunlara rağmen kitap sadece bir soyağacı arkeolojisi değil, büyük bir imparatorluğu 600 yıl yönetmiş, Avrupa ve Ortadoğu’da yaşamsal bir rol oynamış bir aileye dair müthiş bir sentez de yapıyor. Her ne kadar bir Osmanlı tarihi olmadığını söylese de benzersiz bir yol haritası çiziyor.

OSMANLI TÜRK TARİH YAZIMINA KATKI

Alderson’ın 14 yıl süren zorlu araştırmalar sonunda yazdığı kitabı, Osmanlı-Türk tarihyazımına büyük bir katkı. Yeni bir yorum getirmediğini söylese de, o kadar farklı malzemeyi o kadar ustaca bir araya getirmiş ki, geçmişten gelen pek çok sorunu kendiliğinden çözmüş.

Yazar: A. D. Alderson

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Şerafettin Severcan

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Syf: 312

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