Tarihi eser yapıları ve Osmanlı döneminden kalma örf, adet ve geleneklerin sürdürülmesiyle turistlerin ilgisini çeken Göynük'ün havadan çekilen görüntüleri de hayli etkileyeci.

OSMANLI MİMARİSİNİ YANSITAN 162 ESER

Göynük; türbe, çeşme, cami gibi 162 tane sivil mimari esere sahip. Tarihi evlerin sıra sıra dizili olduğu ve Osmanlı kültürüne olan saygıdan dolayı hiçbir Göynük evinin, arkasındaki diğer bir evi kapatmaması da turistlerin dikkatini çekiyor.

Osmanlı tarihini yaşatan Göynük havadan görüntülendi- VİDEO

İlçelerinde Osmanlı kültürü, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Kemal Kazan, Göynüğe gelen turist sayısından da memnun olduklarını söyledi.

"KADINLARIMIZ HALA OSMANLI KIYAFETLERİNİ GİYİYOR"

Kazan, "Tarihinden bahsedecek olursak, Göynük'ün tarihi aslında çok eskiye dayanıyor. Bizans dönemi ve Frig döneminden Osmanlı’ya 1292’de geçiyor. Biz örf, adet ve geleneklerimize bağlıyız. Kadınlarımız hala eski Osmanlı’dan kalma kıyafetleri ilçemizde giymeye devam ediyorlar. İlçemizde Osmanlı kültürü, örf ve adetlerini yaşatmaya çalışıyoruz.'' dedi.

HİÇBİR GÖYNÜK EVİ ARKASINDAKİ EVİ KAPATMAZ

Göynük evlerinin en önemli özelliklerinden biri Osmanlı kültürünü yaşatmak olduğunu söyleyen Başkan Kazan, ''Göynük evleri taş temel üzerine ahşap olarak yapılan ve genelde 2 ila 3 kat arasındaki evler şeklindedir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Osmanlı kültürünü yansıtır. Ve Osmanlı kültüründe de birbirine saygı, insana saygı ön planda olduğu için hiçbir Göynük evi diğer arkadaki evi kapatmaz" diye konuştu.





SAKİN ŞEHİR GÖYNÜK

Göynük'e gelen ziyaretçi sayısının günden güne arttığını ve ilçenin hem sakin hem de huzurun başkenti olduğunu belirten Başkan Kazan, "Turist sayısından memnunuz, giderek artıyor. Göynük ilçemiz geçen şubat ayında sakin şehir olarak seçildi. Bir yerin sakin şehir olabilmesi için yaklaşık 82 tane kriter var. Biz bütün kriterleri yerine getirdik ve seçildik.'' dedi.