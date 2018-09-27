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Osmanlı’dan kalan yemen zarı tespihler yeniden işleniyor

Elazığ’da dede mesleğini devam ettiren Hadin Bulut, 300 ile 500 yıllık Osmanlı döneminden kalma yemen zarı tespihleri işleyerek yaptığı tespihleri Avrupa ve Arap ülkelerine satıyor.

İHA | 27.09.2018 - 12:40..
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Elazığ’da Osmanlı döneminden kalma 300 ile 500 yıllık yemen zarını işleyerek tespihe dönüştüren Hadin Bulut, Avrupa ve Arap ülkelerinden gelen siparişe yetişmeye çalışıyor.

DEDE MESLEĞİNİ YAPIYOR

Gramı 350 TL olan yemen zarından tespihler için bir çok ülkenin yanında son dönemde Ruslar da ilgi gösteriyor.

Genç yaşında dedesinden kalan tespihçilik mesleğini devam ettiren Hadin Bulut, antikacı ve koleksiyonculardan aldığı 300 ile 500 yıllık Osmanlı döneminden kalma eski yemen zarı tespihleri yeniden işliyor.

Osmanlı’dan kalan yemen zarı tespihler yeniden işleniyor

TESPİHLERE YOĞUN TALEP

Yeniden işlenerek tespih haline getirilen yemen zarı, 3 bin 500 ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. Başta Arabistan, Kuveyt olmak üzere, Hollanda, Fransa, Almanya ve son dönemlerde Rusya’dan özel tespihler için yoğun talep geldiği öğrenildi.

Osmanlı’dan kalan yemen zarı tespihler yeniden işleniyor

"ÇOK NADİR BULUNAN BİR ÜRÜNDÜR"

Tespih satan dedesinin yanında mesleği öğrendiğini belirten Hadin Bulut, "Osmanlı dönemine ait bu ürünlerimiz ortalama 300 ile 500 yıllık bir tarihe tekabül ediyor. Malzeme olarak çok nadir bulunan bir üründür. Çok eski ürünler olduğu için kimse bilmiyor. Bu tespihleri Türkiye’de Ankara’da ve Elazığ’da sayılı kişilerde bulabilirsiniz. Ya da soylu ailelerde belki denk gelirsiniz. Onlarda pek göstermezler çünkü çok kıymetli olduğu için göz önünde göremezsiniz. Bu tespihler genelde kasada saklanır" diye bilgi verdi.

Osmanlı’dan kalan yemen zarı tespihler yeniden işleniyor

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