Osmanlı'nın 150 yıllık kışlası eğitim merkezi olacak

Çorum'un İskilip ilçesinde, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık Redif Kışlası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle restore edilerek turizme kazandırılacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında Çorum'un İskilip ilçesinde inşa edilen Redif Kışlası, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden eski ihtişamına kavuşacak.

PROJE BEDELİ 2 MİLYON LİRA

İskilip Kaymakamlığınca hazırlanan ve OKA'nın "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek" projeleri kapsamında kabul edilen restorasyon projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Proje bedeli 2 milyon 895 bin lira olan ve yaklaşık 794 bin lirası OKA tarafından karşılanacak restorasyonun bir yılda tamamlanması planlanıyor.

"MODERN EĞİTİM MERKEZİ OLACAK"

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Osmanlı Devleti döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından birinin de Çorum’un İskilip ilçesine yapıldığını söyledi.

Özgün bir mimari ile tasarlanmış İskilip Redif Kışlası'nın, taştan inşa edilmiş üç katlı bir bina olduğunu ifade eden Vali Kılıç, "Kültürümüzün bir parçası olan bu binayı günümüze yeniden kazandırmak amacıyla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu himayesinde restorasyon projesi yaparak çağımıza uyarlamak ve kullanılabilir hale getirmek istedik. Şehir müzesi, halk eğitim merkezi gibi insanların sürekli istifade edebileceği bir merkez olarak kullanacağız. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Redif Kışlası binasını modern bir eğitim merkezi olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Redif Kışlası'nın ihalesinin 3 milyon lira bedelle gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Kılıç, "Önümüzdeki yaz aylarında binanın teslim alınacağını umuyoruz. Bu bina, ilçemizde bulunan tarihi binaların en görkemli olanıdır. İlimizin tarihinin yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olarak görmekteyiz." diye konuştu.

REDİF KIŞLASI

Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat olarak inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında faal olarak kullanıldı. Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.