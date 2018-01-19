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ÖSO Kilis sınırını geçti

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Sınırdan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez'e doğru ilerledi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 14:04..
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Afrin'e yönelik olası bir harekatta önce topçu birliklerinin yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacağı, ardından ÖSO, daha sonra TSK'ya bağlı zırhlı birliklerin Suriye'ye gireceği belirtilmişti.

ÖSO SINIRDAN GEÇTİ

ÖSO mensuplarının bulunduğu yaklaşık 20 otobüs, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez'e ilerledi.

ÖSO Kilis sınırını geçti

TSK BOMBALAMAYA BAŞLADI

TSK'nın Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden, Afrin'deki terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılan en az 10 atış ile kritik terör mevzileri vuruldu.

ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

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