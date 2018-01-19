ÖSO Kilis sınırını geçti

Diyetisyen Sanem Apa Doğan, kışın olumsuz etkilerine karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek çayları söyledi ve nasıl etkileri olduğundan bahsetti.

2019 yılındaki seçimlerine hazırlanan CHP, bir yandan da parti içerisindeki tartışmalara gündeme geliyor.

TÜİK verilerine göre, Antalya’da bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında düşüşle 60 bin 273 konut satıldı.

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle seyahate çıkacaklar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti ziyafetiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Cumhuriyet yazarı, “Biz domuz da yeriz, sizi de yeriz ama birbirimizi yemeyiz” diyebilmeliyiz." dedi.

1 Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kut'ül - Amare, ilk bölümünün final sahnesinde seyirciyi mest etti.

2 Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikapı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

3 Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.

4 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı Afrin'i terörden temizlemek için son hazırlıklarını yapan TSK, bölgeyi önce jetlerle vuracak ardından ÖSO birlikleri ile tanklar bölgeye giriş yapacak.

5 Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kenti Venedik'e çeviren su taşkınlarıyla ilgili "Yapacak bir şey yok" açıklaması yaptı.

6 15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç Trabzonlu genç, eski eşinin nafakasaını ödeyemediği için cezaevine girdiğini söylerek dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyledi.