ÖSO Kilis sınırını geçti

Afrin'e yönelik olası bir harekatta önce topçu birliklerinin yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacağı, ardından ÖSO, daha sonra TSK'ya bağlı zırhlı birliklerin Suriye'ye gireceği belirtilmişti.
ÖSO SINIRDAN GEÇTİ
ÖSO mensuplarının bulunduğu yaklaşık 20 otobüs, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez'e ilerledi.
TSK BOMBALAMAYA BAŞLADI
TSK'nın Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden, Afrin'deki terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılan en az 10 atış ile kritik terör mevzileri vuruldu.