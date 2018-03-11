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ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 09:54..
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ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

TSK öncülüğünde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda 51'inci gün geride kaldı. Dün itibarıyla Afrin merkezine ulaşan TSK ve ÖSO mensupları bölgeyi ele geçirmek için yalnızca harekat merkezinden gelecek olan emri bekliyor.

Emir öncesinde Afrin merkez sınırında adeta gövde gösterisi yapan ÖSO'cular, ilçe merkezine karşı poz vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

KAHKAHALI POZ

Londra merkezli Reuters haber ajansının çektiği fotoğraflarda ÖSO'nun Afrin merkeze kadar ilerleyişinin büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğu gözlenirken, ÖSO mensuplarının Afrin merkezine karşı poz vererek fotoğraf çektirdiği görülüyor.

ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

Reuters'ın çektiği fotoğraflardan biri de oldukça anlamlıydı. Şehre girmek için emir bekleyen ÖSO'culardan biri Afrin manzarasının önünde kahkaha atarak poz verdi. Bu kahkaha onlar için zafer anlamı taşıyordu...

ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

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