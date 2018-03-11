ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

TSK öncülüğünde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda 51'inci gün geride kaldı. Dün itibarıyla Afrin merkezine ulaşan TSK ve ÖSO mensupları bölgeyi ele geçirmek için yalnızca harekat merkezinden gelecek olan emri bekliyor.

Emir öncesinde Afrin merkez sınırında adeta gövde gösterisi yapan ÖSO'cular, ilçe merkezine karşı poz vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

KAHKAHALI POZ

Londra merkezli Reuters haber ajansının çektiği fotoğraflarda ÖSO'nun Afrin merkeze kadar ilerleyişinin büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğu gözlenirken, ÖSO mensuplarının Afrin merkezine karşı poz vererek fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Reuters'ın çektiği fotoğraflardan biri de oldukça anlamlıydı. Şehre girmek için emir bekleyen ÖSO'culardan biri Afrin manzarasının önünde kahkaha atarak poz verdi. Bu kahkaha onlar için zafer anlamı taşıyordu...