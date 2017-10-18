ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız

Üniversite sınavıne girecek 1 milyonu aşkın adayın merak ettiği soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mahmut Özer, geçtiğimiz yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralının bu yıldan itibaren kalktığını açıkladı.

Hürriyet'ten Nuray Çakmakçı'ya konuşan Prof. Dr. Özer’in açıklamaları şöyle:

09.45 YERİNE 10.00

15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00’dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.





SINAV ÜCRETİ DÜŞTÜ

Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.

SINAV SÜRESİ UZADI

Sınavın usul ve esaslarını YÖK belirler. En kısa zamanda ayrıntılı açıklama yapılacak. Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS’deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir.

BAŞVURULAR MARTTA

Sınav için mart ayında başvuruları alacağız. Ramazan Bayramı sonrasında sınavı yapmayı planlıyoruz.

AÇIK UÇLU SORULAR SADECE İLK SINAVDA

İkinci oturumda açık uçlu soru olmaması için çalışıyoruz. Belki ilk sınavda Türkçe ve matematikte birer tane açık uçlu soru olabilir.