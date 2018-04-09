ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, tarafından hazırlanan 'Değerlendirme Raporları' serisinin üçüncüsünde, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları ele alındı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı.

KATILIMDA YOĞUNLUK VAR

2014 yılında yapılan sınava 65 bin 927 aday, 2016'da ise 74 bin 425 aday başvuru yaptı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak sınava, 88 bin 832 aday başvurdu. 2014 ve 2016 sınavlarında 12 bin 422 aday okuyucu, 15 bin 586 aday işaretleyici yardımı aldı.

Adayların 17 bin 917'si tekli salonlarda, 122 bin 435'i ise toplu salonlarda sınava katıldı. ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara toplam 15 bin 728 görme engelli aday katıldı. Bu adaylardan 9 bin 2'si okuyucu yardımı, 14 bin 884'ü ise işaretleyici yardımı aldı. 14 punto kitapçık alan aday sayısı ise 4 bin 860 oldu.