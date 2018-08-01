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ÖSYM son 3 yılın başarı sıralamalarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamaları açıklandı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 17:20..
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ÖSYM son 3 yılın başarı sıralamalarını açıkladı

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla yükseköğretim programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sıralamalarına ilişkin duyuru yayımlandı.

"SINAV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

2018-YKS'de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en düşük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösteren tablolara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adaylardan, bu bilgilerden yararlanırken 2018'de sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmaları da istendi.

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