ÖSYM son 3 yılın başarı sıralamalarını açıkladı

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek isteyen 4 bin 500 turist, sadece 3 pasaport memurunun çalışması nedeniyle saatlerce güneşin altında bekledi.

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze töreninde "İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım" dedi.

Küçük büyük herkesi etkileyen Harry Potter serisinden seçilmiş bu 15 alıntı, bakalım size ne hissettirecek?

1 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

2 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları Terör örgütü PKK'ya lanet yağdıran Bakan Soylu, örgütün 11 aylık bebeği şehit ettiğini söyledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

3 Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketlerini açıkladı. İlk üçte sırasıyla TÜPRAŞ, THY ve Petrol Ofisi var.

4 Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı Yüksekova'da PKK'lı hainlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan anne ve bebeğin cenazelerinin uğurlandığı törende, baba Serkan Karakaya'nın üzüntüsü yürekleri dağladı.

5 Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında 11 aylık bebeği ile eşini kaybeden Astsubay Karakaya, "Kanları yerde kalmayacak" dedi.

6 ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.